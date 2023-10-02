Когда в Москве включат отопление в квартирах

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 4 0

Заместитель мэра Бирюков: отопление в Москве включат 3 октября

Когда в Москве включат отопление в квартирах

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Первым делом позаботятся о школах и детских садах.

Начало отопительного сезона в Москве придется на 3 октября, сообщает заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Первым делом отопление включат в школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Вместе с этим батареи заработают в жилых домах и офисах, а после, и на торговых и промышленных предприятиях. Перевод системы теплоснабжения на зимний режим связан с понижением среднесуточной температуры.

«Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней», — сообщила пресс-служба Городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

В заявлении также отметили, что с мая по сентябрь 2023 года были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подготовить жилье к отопительному сезону.

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