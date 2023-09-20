Зима близко: как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону

И что должны сделать коммунальщики перед тем, как пустить в дом тепло?

Осень постепенно вступает в свои права, опуская столбик термометра все ниже. Несмотря на теплые циклоны и «бабье лето», в скором времени в России воцарится достаточно холодная погода, которая принесет с собой первые заморозки. 5-tv.ru собрал советы, которые помогут собственникам подготовить свое жилье к зиме и отопительному сезону.

Батареи

Для россиян, которые живут в квартирах, необходимо обратить внимание на тестовый запуск системы отопления. Чтобы понимать, как будут работать батареи, доносятся ли из радиаторов посторонние звуки, которые могут ли свидетельствовать о наличии там воздуха. Воздушные заторы могут помешать равномерному распределению тепла, поэтому, если появились опасения, необходимо сообщить о них в свою управляющую компанию.

Также нужно осмотреть регулятор отопления. Иногда их случайно закрасили или переключили, что тоже может быть причиной недостаточного прогрева помещения.

Дополнительное утепление

Входные двери с выходом на лестничную клетку являются источниками сквозняков, особенно, если между косяком и полотном есть даже небольшие щели. Поэтому стоит проверить их отсутствие и, при возможности, закрыть источник холодного воздуха. Что касается пластиковых окон, главное — наличие качественного резинового уплотнителя по периметру створок, которые не пропускают холодный воздух с улицы.

Подъезд и лестничная клетка

Хоть подъезд и лестничная клетка не являются зоной вашей ответственности, тем не менее, ради личного комфорта стоит обратить внимание и на них. Здесь все просто: если окна на площадке разбиты, ждать тепла в квартире не стоит. Обратитесь в коммунальную компанию, которая обслуживает ваш дом, чтобы вовремя провести ремонт. То же самое касается подвала, в котором не должно быть протечек, создающих повышенную влажность.

Работа ЖКХ

Коммунальные службы обязаны готовить дома к отопительному сезону и, при необходимости, устранять неполадки, мешающие запуску тепла в квартиры. Сотрудники ЖКХ должны провести следующие манипуляции:

Техническая проверка конструктивных элементов здания.

Ремонтные работы по восстановлению теплоэнергетического оборудования на основе результатов обследования весной (замена труб, ремонт насосов, вентилей и клапанов, очистка баков и грязевиков).

Промывание водой сетевых труб.

Испытание тепловых сетей с помощью гидравлики, проверка их работоспособности.

Укомплектовка систем элементами и приборами, которых не хватает.

Обеспечение запасными источниками энергии котельных.

Дополнительное утепление здания (при необходимости).

Как только коммунальщики выполнят все вышеперечисленные манипуляции, они получают документ о подготовке к отопительному сезону.

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