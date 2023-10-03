Любишь кататься, люби и страховаться: что изменится для «самокатчиков»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

«Известия»: пользователей электросамокатов в России обяжут страховаться

Любишь кататься, люби и страховаться: что изменится для «самокатчиков»

Фото: www.globallookpress.com / Антон Денисов

Читайте нас в: Дзен Новости

Новая мера позволит оградить от аварий и защитить пострадавших.

В России водителей электросамокатов могут обязать в обязательном порядке страховаться. Как сообщают «Известия», в первую очередь страхование гражданской ответственности коснутся курьеров.

Причиной подобных нововведений стало увеличившееся число аварий, в которых участвовали люди, управлявшие средствами индивидуальной мобильности. Предполагается, что ужесточение правил для пользователей электросамокатов позволит снизить число ДТП.

«На сегодняшний день мы видим большое количество случаев ДТП с СИМ. Они зачастую приводят к тяжелым последствиям. Но, например, с курьера, который не имеет в России ничего, кроме в лучшем случае временной регистрации, взыскать такой ущерб практически невозможно», — заметил разработчик предложения депутат Госдумы Александр Якубовский.

Перед разработчиками проекта в первую очередь стоит вопрос идентификации пользователей и владельцев СИМ, а также предстоит установить порядок фиксации ДТП с их участием.

Представители кикшеринговых компаний инициативу поддерживают. Особенно учитывая тот факт, что механизм страхования, даже при единоразовой поездке, уже предусмотрен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербург стал лидером по числу аварий с участием электросамокатов.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:35
Похудевшая дочь Гузеевой показала фигуру без одежды: «И не надо искать мою маму»
3:16
Затяжной процесс: какие сроки давности по уголовным преступлениям в России
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
2:56
«ДНК красоты»: правда ли, что с каждым поколением люди становятся уродливее
2:45
В Москве прогнозируют второе «бабье лето» в октябре
2:32
Любишь кататься, люби и страховаться: что изменится для «самокатчиков»

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
«Кто хочет, остается на Родине»: Бузова осадила сбежавших из России артистов
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России