Отрицательный рост: когда ждать скидок на вторичное жилье

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Россияне могут рассчитывать на скидки на вторичное жилье

Фото, видео: Олег Елков / ТАСС; 5-tv.ru

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В России до конца года может подешеветь вторичное жилье! Как пишут «Известия», спрос на квадратные метры снизится на фоне летнего ажиотажа.

В третьем квартале покупатели в ожидании повышения ипотечных ставок подогрели спрос, а продавцы — подняли цены. Но таких вспышек больше не будет, так как банки уже повысили ставки. Поэтому продавцы будут делать скидки или отложат продажу недвижимости до лучших времен.

Добавлю, что с января россияне взяли ипотеку почти на 5,5 триллиона рублей. Это на 10% больше прошлогодних показателей.

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