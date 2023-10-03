Отрицательный рост: когда ждать скидок на вторичное жилье

Эксперты предрекают стагнацию и увеличение дисконта. С чем это связано?

В России до конца года может подешеветь вторичное жилье! Как пишут «Известия», спрос на квадратные метры снизится на фоне летнего ажиотажа.

В третьем квартале покупатели в ожидании повышения ипотечных ставок подогрели спрос, а продавцы — подняли цены. Но таких вспышек больше не будет, так как банки уже повысили ставки. Поэтому продавцы будут делать скидки или отложат продажу недвижимости до лучших времен.

Добавлю, что с января россияне взяли ипотеку почти на 5,5 триллиона рублей. Это на 10% больше прошлогодних показателей.