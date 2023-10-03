У Кевина Спейси отнялась левая рука в Самарканде — спасали местные врачи

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 72 0

Актер Кевин Спейс в Самарканде обратился к врачам из-за проблем с левой рукой

У Кевина Спейси отнялась левая рука в Самарканде — спасали местные врачи

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

Читайте нас в: Дзен Новости

Голливудский актер побывал в Узбекистане на закрытии кинофестиваля.

Американский актер Кевин Спейси рассказал о курьезном случае во время своего визита в Узбекистан. Без помощи местных медиков представитель Голливуда мог оказаться в трудной ситуации. По словам артиста, у него отнялась рука во время экскурсии по знаковым местам Самарканда, куда он прибыл для участия в церемонии закрытия кинофестиваля. Об этом сообщается в материале издания Nova 24.

Во время своего выступления на посвященном кино мероприятии Кевин Спейси рассказал об инциденте. Как выяснилось, звезде индустрии оказали помощь быстро и квалифицированно. За это он с воодушевлением поблагодарил врачей Узбекистана.

«Пока я рассматривал уникальные узоры мавзолея Гур-Эмир, у меня онемела левая рука, и меня отвезли в современное медицинское учреждение, где быстро оказали помощь, и, к счастью, ничего серьезного не произошло», — поделился актер.

Спейси не стал скрывать, что его удивило наличие в городе большого количества высококвалифицированных специалистов. Артист напомнил публике, что жизнь человека коротка и очень хрупка, а потому единственно верным решением может быть мирная жизнь — в которой все вместе добиваются большего, поддерживая друг друга.

Ранее, писал 5-tv.ru, накануне 64-го дня рождения Кевин Спейси был признан невиновным по всем пунктам обвинения в сексуализировнных домогательствах. Актер плакал от счастья, но недолго. В конце сентября внезапно обнаружился новый потерпевший.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
В Британии фанат «Шеффилда» поплатился за насмешку над умершим от рака мальчиком
8:11
Ничего вместо отдыха на море: массовый обман с турпутевками вскрылся в Уфе
8:00
«Ты не теряйся»: зачем Азиза предложила молодому мужу завести несколько женщин
7:46
Смертельный выстрел в жизни и в кино: кого из зарубежных звезд признали убийцами
7:36
Дело против экс-президента США Дональда Трампа начинает разваливаться
7:23
У Кевина Спейси отнялась левая рука в Самарканде — спасали местные врачи

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Подполковник Марочко: российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России