Голливудский актер побывал в Узбекистане на закрытии кинофестиваля.

Американский актер Кевин Спейси рассказал о курьезном случае во время своего визита в Узбекистан. Без помощи местных медиков представитель Голливуда мог оказаться в трудной ситуации. По словам артиста, у него отнялась рука во время экскурсии по знаковым местам Самарканда, куда он прибыл для участия в церемонии закрытия кинофестиваля. Об этом сообщается в материале издания Nova 24.

Во время своего выступления на посвященном кино мероприятии Кевин Спейси рассказал об инциденте. Как выяснилось, звезде индустрии оказали помощь быстро и квалифицированно. За это он с воодушевлением поблагодарил врачей Узбекистана.

«Пока я рассматривал уникальные узоры мавзолея Гур-Эмир, у меня онемела левая рука, и меня отвезли в современное медицинское учреждение, где быстро оказали помощь, и, к счастью, ничего серьезного не произошло», — поделился актер.

Спейси не стал скрывать, что его удивило наличие в городе большого количества высококвалифицированных специалистов. Артист напомнил публике, что жизнь человека коротка и очень хрупка, а потому единственно верным решением может быть мирная жизнь — в которой все вместе добиваются большего, поддерживая друг друга.

Ранее, писал 5-tv.ru, накануне 64-го дня рождения Кевин Спейси был признан невиновным по всем пунктам обвинения в сексуализировнных домогательствах. Актер плакал от счастья, но недолго. В конце сентября внезапно обнаружился новый потерпевший.