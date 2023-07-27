Лучший подарок ко дню рождения: как Кевину Спейси удалось избежать тюрьмы
Кевин Спейси избежал тюрьмы несмотря на 15 серьезнейших обвинений
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Maciek Musialek; 5-tv.ru
Знаменитый актер рыдал от счастья как ребенок. Кто хотел его подставить?
Лучшего подарка на 64-й день рождения Кевин Спейси не мог себе и представить. Британский суд признал актера невиновным по всем пунктам обвинения в домогательствах.
Присяжные совещались целых три дня, держа в напряжении и прессу, и поклонников голливудской звезды. А когда окончательный вердикт прозвучал, Спейси просто расплакался от счастья. Это, кстати, третье подобное дело, которое выигрывает Спейси. Из-за обвинений — его карьера едва не закончилась раньше времени.
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