Российские «Грады» уничтожили украинских боевиков под Соледаром

Бойцы российского добровольческого подразделения «Ветераны» пресекают попытки украинских сил атаковать наши позиции. Военнослужащие признаются, что ВСУ в последнее время активизировались.

Однако тактика противника напоминает загон скота на убой. Все подробности — в репортаже с передовой корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.