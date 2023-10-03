Российские «Грады» уничтожили украинских боевиков под Соледаром
Боевики терпят поражение по всем фронтам. Что дальше?
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Бойцы российского добровольческого подразделения «Ветераны» пресекают попытки украинских сил атаковать наши позиции. Военнослужащие признаются, что ВСУ в последнее время активизировались.
Однако тактика противника напоминает загон скота на убой. Все подробности — в репортаже с передовой корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.
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