Там неспокойно: в крупных городах Египта начались протесты

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В крупных городах Египта начались протесты

Фото, видео: www.globallookpress.com / x99; 5-tv.ru

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Чего требуют демонстранты от властей сегодня?

По Египту прокатилась волна беспорядков. Акция протеста прошла и в столице. Сотни демонстрантов вышли на улицы. Митингующие жгли государственные флаги. В какой-то момент между демонстрантами начались столкновения. Несколько манифестантов попытались залезть на огромный рекламный щит, но конструкция не выдержала напора.

Поводом для недовольства граждан стало решение президента страны — Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси — выдвинуть свою кандидатуру на третий срок. Выборы главы государства в Египте должны пройти в начале декабря.

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