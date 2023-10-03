Там неспокойно: в крупных городах Египта начались протесты
В крупных городах Египта начались протесты
Фото, видео: www.globallookpress.com / x99; 5-tv.ru
Чего требуют демонстранты от властей сегодня?
По Египту прокатилась волна беспорядков. Акция протеста прошла и в столице. Сотни демонстрантов вышли на улицы. Митингующие жгли государственные флаги. В какой-то момент между демонстрантами начались столкновения. Несколько манифестантов попытались залезть на огромный рекламный щит, но конструкция не выдержала напора.
Поводом для недовольства граждан стало решение президента страны — Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси — выдвинуть свою кандидатуру на третий срок. Выборы главы государства в Египте должны пройти в начале декабря.
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