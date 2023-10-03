Это из-за имплантатов? Что стало с Татьяной Васильевой из-за раннего увлечения пластикой

Лицо знаменитой актрисы теперь не узнать?

Пластический хирург Мадина Байрамукова осудила Татьяну Васильеву за раннее увлечение пластикой лица. Именно поэтому со временем актриса стала практически неузнаваема. Об этом врач сообщила в беседе с порталом «Страсти».

«Проблема здесь в том, что они начинали достаточно интенсивно использовать возможности косметологии и пластической хирургии, когда эстетическая медицина еще только начинала развиваться не только в России, но и в принципе в мире», — пояснила эксперт.

Байрамукова предположила, что еще 30 лет назад Васильева осуществила ряд хирургических вмешательств, которые дают о себе знать и сейчас. Последствия тех операций проявляются в стойких отеках и пастозности из-за наличия имплантатов.

По словам врача, лицо актрисы на протяжении многих лет могло подвергаться довольно агрессивным косметическим процедурам.

«Также нельзя не учитывать гормональную функцию — к 40 годам происходит снижение выработки женских половых гормонов, что безусловно, сказывается на внешности. К 50-ти годам выработка женских половых гормонов практически завершается, и далеко не всем женщинам показана гормонозаместительная терапия — есть масса противопоказаний по состоянию здоровья», — отмечает хирург.

В таком возрасте организм попросту перестает вырабатывать эластин и коллаген. Данный процесс сопровождается резорбцией — деградацией костной ткани, которую можно наблюдать, начиная с 30 лет.

Эксперт заметила на лице Татьяны Васильевой следы переживаний и стресса, которые также сказываются на ее внешности.

По мнению специалиста, актриса никогда не обладала классической внешностью, сейчас же, считает врач, Васильева выглядит хорошо.

«Если говорить о вмешательствах, у нее сделана круговая подтяжка, блефаропластика — возможно даже не один раз, заметно, что она прибегала к дермальным филлерам. Поэтому в настоящее время можно порекомендовать обратить свой взор в сторону аппаратных методик, которые работают с качеством кожи, уплотнением кожного лоскута», — заключила Байрамукова.

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