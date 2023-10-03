Влияют на нервную систему: что делать, если дергается глаз

А если простые средства не помогают?

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова и невролог Галина Чудинская в беседе с Газетой.ру рассказали, по какой причине может дергаться глаз. По словам специалистов, подергивание века может вызвать злоупотребление алкоголем или кофеином.

Симптом может быть обусловлен эмоциональным перенапряжением и нехваткой сна, заявили эксперты.

«Обычно происходит подергивание нижнего века, иногда верхнего — это называется доброкачественной миокимией, то есть непроизвольное сокращение мышц глаза. Носит чисто невротический характер и, соответственно, связано с эмоциональным перенапряжением. Круговая мышца глаза не может полностью расслабиться и возникает это подергивание», — объяснила Чудинская.

В свою очередь нервно-мышечные нарушения происходят из-за недостатка микроэлементов в организме — кальция, магния и калия.

Неправильно подобранные очки или линзы, также могут быть причиной глазного тика, отметила офтальмолог.

Чтобы успокоить глазную мышцу необходимо больше времени уделять полноценному сну.

«Могут помочь медитации, йога, прогулки на свежем воздухе. Правильное питание, сбалансированная диета, содержащая все необходимые для нас микроэлементы», — советуют эксперты.

Врачи констатируют, что обычно неконтролируемое подергивание века со временем проходит само, однако если симптомы сохраняются или усиливаются, то в таком случае необходима консультация офтальмолога. Если причина не в глазу, то невролога.

В качестве самостоятельного лечения специалисты предлагают попробовать легкие успокаивающие чаи.

«Если простые средства не помогают, тогда нужно обратиться за помощью к врачу-специалисту неврологу, который порекомендует препараты, которые улучшат эмоциональное состояние этого пациента», — предостерегает Чудинская.

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