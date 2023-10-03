«Мир уже видел „справедливость“ суда в Гааге»: что для РФ означает Римский статут МУС

И как можно охарактеризовать деятельность Международного уголовного суда сейчас?

Международный уголовный суд, созданный для расследования таких деяний как геноцид, военные преступления или действия против всего человечества, был учрежден в 1998 году. Объединение действительно было создано для борьбы за мир и добро, но за короткое время превратилось в нечто совершенно иное. По словам политолога Юрия Светова, теперь МУС, а вместе с тем и его главный документ — Римский статут — давно служат конкретным целям. Каким именно, эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Благое дело

По словам Светова, изначально МУС был утвержден для борьбы за мир и все хорошее, что в нем есть. Договор был заключен в Риме, а после в странах пошел процесс его ратификации.

«В основном это страны небольшие его ратифицировали, которые полагают, что принятие обязательств, вытекающих из создания Международного уголовного суда, повысит их безопасность», — объясняет политолог.

Страны-участницы

Юрий Светов отмечает, что после формирования суда статут ратифицировали более 120 государств.

«США, Россия, Китай, Франция, Турция не ратифицировали эти соглашения. По сути дела, эти государства не признают право суда, не входящего в их национальную юрисдикцию, принимать обязывающие для них решения», — говорит специалист.

Что насчет объективности?

Как отмечает Юрий Светов, Международный суд и его структуры на самом деле является крайнее политизированным объединением. Кроме того, на его деятельность влияют США и Великобритания. Доказательством тому является состав суда, где преимущественно представители этих стран или государств, которые фактически зависят от Запада.

«Прокурор Международного уголовного суда — его брат в Великобритании был освобожден от уголовного преследования по таким достаточно некрасивым статьям», — подчеркивает специалист.

То есть фактически эта структура не признана многими влиятельными государствами мира, а сама она, по мнению политолога, служит западным странам для достижения их целей.

Исторический пример

В качестве реального примера разбирательств Международного уголовного суда и его явной предвзятости Светов привел трибунал, созванный после войн в бывшей Югославии. Тогда суд в Гааге расследовал действия исключительно сербов, в то время как военные преступления хорватов и косовских албанцев остались без внимания — на них просто закрыли глаза.

Стоит обратиться к сухим цифрам, чтобы понять очевидность этого утверждения: всего за время существования трибунала было проведено 142 судебных процесса, из них в 92 случаях обвинялись именно сербы.

МУС и Россия

Что касается полномочий Международного суда по отношению к нашей стране, на Россию они просто не распространяются.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.