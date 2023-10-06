Особый режим: чем опасны энергетики, кофе и чай во время тренировок

Чем и в какое время можно подкрепиться до и после занятий?

Фитнес-эксперт Елена Рябинкова объяснила, почему не стоит пить кофе перед занятиями фитнесом. В диалоге с изданием KP.RU, она обратила внимание на то, что во время тренировок важно соблюдать режим здорового питания.

Что можно и нельзя пить во время занятий спортом

Тренер заметила, что энергетические напитки повышают уровень сахара и инсулина в крови, поэтому через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться. Пить во время тренировок можно и нужно, но лучше всего - негазированную воду. Употреблять ее рекомендуется небольшими глотками через каждые 15-20 минут. Спортивные напитки, например изотоники, аминокислоты или L-карнитин подходят преимущественно для конкретных тренировочных задач, пояснила эксперт.

Кофе и чай непосредственно перед тренировкой лучше не пить. Зато после, когда сердцебиение нормализуется, можно.

«На тренировке рекомендуется пить разбавленный яблочный фреш», — заявила Рябинкова.

Что можно и нельзя есть перед занятиями спортом

Если вы плотно пообедали жареным мясом, стейком из свинины или супом из бобовых, то приступать к тренировке можно только через четыре часа после еды.

Если это были отварная рыба с картофельным пюре, омлет или нежирный суп, то тренировку необходимо начинать приблизительно через час с небольшим.

Если вы просто решили выпить спортивный коктейль или смузи, значит легко можно начинать заниматься уже через 30-40 минут.

Что можно и нельзя есть и пить после тренировки

После занятий лучше есть супы. Прежде чем приступать к обычным блюдам, следует подождать 40-45 минут после окончания тренировки.

Пить же после физической нагрузки можно любые соки, главное, чтобы они состояли из овощей, ягод и фруктов, советует специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как нужно спать, чтобы эффективно заниматься спортом.