Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

В силу вступит соответствующий приказ.

Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Роскомнадзор планирует выпустить приказ, который с 1 марта следующего года разрешит блокировать VPN-сервисы во всех программах для скачивания приложений, в том числе Play Market и AppStore. Об этом агентству РИА Новости рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Какие ВПН-сервисы будут блокироваться? Почему россияне потеряют доступ к приложениям через ВПН?

Собеседник уточнил, что приложения будут замораживаться, если они предоставляют пользователям доступ к заблокированным в РФ ресурсам. По его словам, приказ коснется, в том числе VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к социальной сети Instagram*

Шейкин обратил внимание, что компания Meta** была признана в стране экстремисткой организацией. Работа ряда принадлежащих ей приложений была заблокирована. Отмечается, что особенно важно ограничить доступ граждан к приложениям именно данной организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что владельцы некоторых смартфонов могут лишиться приложения WhatsApp* 24 октября 2023 года. Об этом предупредили разработчики, отметив, что пользователи смартфонов на базе Android 5.0 и выше не смогут отправлять и получать сообщения, звонить и совершать другие действия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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