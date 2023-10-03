Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, который с 1 марта следующего года разрешит блокировать VPN-сервисы во всех программах для скачивания приложений, в том числе Play Market и AppStore. Об этом агентству РИА Новости рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Какие ВПН-сервисы будут блокироваться? Почему россияне потеряют доступ к приложениям через ВПН?

Собеседник уточнил, что приложения будут замораживаться, если они предоставляют пользователям доступ к заблокированным в РФ ресурсам. По его словам, приказ коснется, в том числе VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к социальной сети Instagram*

Шейкин обратил внимание, что компания Meta** была признана в стране экстремисткой организацией. Работа ряда принадлежащих ей приложений была заблокирована. Отмечается, что особенно важно ограничить доступ граждан к приложениям именно данной организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что владельцы некоторых смартфонов могут лишиться приложения WhatsApp* 24 октября 2023 года. Об этом предупредили разработчики, отметив, что пользователи смартфонов на базе Android 5.0 и выше не смогут отправлять и получать сообщения, звонить и совершать другие действия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.