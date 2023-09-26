Владельцы некоторых смартфонов могут лишиться приложения WhatsApp*

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 379 0

В список тех, кто потеряет мессенджер, попали и популярные смартфоны Samsung.

Владельцы некоторых смартфонов могут лишиться приложения WhatsApp*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

Читайте нас в: Дзен Новости

Приложение WhatsApp* скоро пропадет с экранов некоторых смартфонов. Об этом предупредили сами разработчики, назвав конкретную дату — 24 октября текущего года.

Так, этого мессенджера лишатся пользователи смартфонов на базе Android 5.0 и выше. Они не смогут отправлять и получать сообщения, а также совершать видеозвонки и пользоваться другими услугами. Разработчики рекомендуют обновить гаджеты или приобрести новые, чтобы продолжать пользоваться приложением.

Среди устройств, которые потеряют поддержку WhatsApp*, — Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие. При этом владельцев «яблочной» техники изменения не затронут — для работы приложения необходим смартфон на базе iOS 12 и новее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая функция в мессенджере WhatsApp* может стать причиной его блокировки на территории России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
«Большая проблема»: ВСУ жалуются на господство авиации РФ в воздухе
12:28
Хлам на балконе и еда впрок: россиян призвали расстаться с привычками времен СССР
12:22
«Грубая ошибка»: Дерипаска назвал санкции неэффективным оружием в XXI веке
12:19
Появилось видео массовой аварии с ехавшим из Хельсинки в Петербург автобусом
12:15
Чистое превосходство: боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ
12:08
«Россия попала»: Киев подтвердил уничтожение производства украинских ракет

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России