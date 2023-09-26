Владельцы некоторых смартфонов могут лишиться приложения WhatsApp*

Приложение WhatsApp* скоро пропадет с экранов некоторых смартфонов. Об этом предупредили сами разработчики, назвав конкретную дату — 24 октября текущего года.

Так, этого мессенджера лишатся пользователи смартфонов на базе Android 5.0 и выше. Они не смогут отправлять и получать сообщения, а также совершать видеозвонки и пользоваться другими услугами. Разработчики рекомендуют обновить гаджеты или приобрести новые, чтобы продолжать пользоваться приложением.

Среди устройств, которые потеряют поддержку WhatsApp*, — Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие. При этом владельцев «яблочной» техники изменения не затронут — для работы приложения необходим смартфон на базе iOS 12 и новее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая функция в мессенджере WhatsApp* может стать причиной его блокировки на территории России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ