Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, дипломату заявили протест

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, сообщает пресс-служба дипведомства. Как уточняется на сайте МИД, причиной тому стали действия властей страны, направленные на политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ в Молдавии.

Послу был заявлен решительный протест в связи с последним случаем — высылкой руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова.

Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры был закрыт въезд в Россию. Но не журналистам, а ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что МИД России выразил протест послу Болгарии.