Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, дипломату заявили протест

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Молдавскому дипломату приходится «отдуваться» за антироссийские действия властей.

Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, дипломату заявили протест

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, сообщает пресс-служба дипведомства. Как уточняется на сайте МИД, причиной тому стали действия властей страны, направленные на политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ в Молдавии.

Послу был заявлен решительный протест в связи с последним случаем — высылкой руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова.

Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры был закрыт въезд в Россию. Но не журналистам, а ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что МИД России выразил протест послу Болгарии.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:58
Время беспощадно: состояние 89-летнего Ширвиндта вызывает опасения
21:33
Мурашко: РФ находится на первом месте в мире по числу пересадок органов детям
21:16
Минобороны: в Черном море средствами ПВО уничтожена ракета «Нептун»
21:08
«Платьице-то потрепанное»: свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике
20:55
Как подобрать смарт-часы в 2023 году: подробный обзор главных характеристик
20:50
Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, дипломату заявили протест

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России