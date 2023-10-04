ФСБ задержала россиянина, который хотел взорвать здание администрации Рубцовска

УФСБ России по Алтайскому краю при помощи сотрудников УФСБ России по Челябинской области задержала мужчину, планировавшего совершить теракт. Челябинец приехал в другой регион, чтобы взорвать здание администрации Рубцовска Алтайского края по указанию проукраинской террористической организации.

При расследовании удалось установить, что мужчина во время зарубежной поездки вступил в состав террористического формирования. В ходе обыска по месту временного проживания мужчины были найдены и изъяты компоненты и прекурсоры для изготовления СВУ, а также кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ".

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Севастополе задержан россиянин, работавший на украинскую разведку.