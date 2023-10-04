Поднять к звездам мечты: спутник «Марафон» будет запущен 26 декабря

«Роскосмос»: спутник «Марафон» будет запущен с Восточного 26 декабря
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
Аппарат выполнит благотворительную миссию.
Спутник «Марафон» стартует к звездам с космодрома Восточный 26 декабря. В небо он поднимет рисунки и слова детей с онкологическими заболеваниями, которые будут выгравированы на поверхности аппарата.
«Исцелять верой: миссия спутника «Марафон“», — пишет «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
В госкорпорации рассказали, что миссия «Марафона» не только в технических моментах — есть и благотворительная сторона, которая заключается в поднятии к звездам самых заветных мечт детей с тяжелыми заболеваниями.
Для реализации проекта «Космическая терапия искусством» команда фонда Unity и космонавт Сергей Кудь-Сверчков побывали в 11 городах, где навестили детей в онкологических отделениях клиник.
В декабре «Марафон» поднимет к небу, на высоту 750 метров, рисунки и пожелания 70 мальчиков и девочек, которые борются с заболеваниями.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон».
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