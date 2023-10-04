Стали известны дата и место прощания с актером из фильма «Тихий Дон»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 52 0

Попрощаться с Сергеем Зубенко можно будет в Омском ТЮЗе

Стали известны дата и место прощания с актером из фильма «Тихий Дон»

Фото: Кадр из сериала «Тихий Дон», 2015 г.

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Сергей Зубенко скончался 2 октября после продолжительной болезни.

Церемония прощания с актером и режиссером Сергеем Зубенко пройдет в Омском Театре юного зрителя. Информация об этом появилась на официальной странице ТЮЗа в социальных сетях.

Родственники, друзья и коллеги, а также все желающие смогут проститься с Сергеем Зубенко в фойе здания ТЮЗа 5 октября, в четверг. Траурная церемония продлится с 14 до 15 часов.

Сергей Зубенко умер в возрасте 61 года. Сообщается, что причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Артист больше всего известен российскому зрителю по эпизодичной, но яркой роли сотника в экранизации культового романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», вышедшей в 2015 году. Последней работой артиста стала роль Пророка в постановке «Герой нашего времени». 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве простились с экс-министром экономики РФ Евгением Ясиным.

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