Рик О’Коннел возвращается спустя 20 лет: что готовит продолжение фильма «Мумия»

Актер Брендан Фрейзер сыграет Рика О’Коннела в продолжении «Мумии»

Актер Брендан Фрейзер вновь сыграет искателя приключений Рика О’Коннела в продолжении культовой франшизы «Мумия». Съемки новой части стартовали 7 сентября 2026 года, а вместе с актером к проекту вернется Рэйчел Вайс, исполнившая роль египтолога Эвелин О’Коннел.

О начале производства Фрейзер рассказал на фестивале американского кино в Довиле. По словам актера, он давно ждал возможности снова воплотить образ героя, который принес ему мировую известность.

Ранее артист признавался, что хотел бы вернуться к франшизе спустя два десятилетия после выхода первых фильмов.

Кто еще появится в фильме?

Вместе с Фрейзером в картине появится Рэйчел Вайс. Она сыграла Эвелин в первых двух частях серии — «Мумии» 1999 года и «Мумии возвращается» 2001 года.

Возвращение актрисы особенно важно для поклонников франшизы, поскольку в третьем фильме — «Мумия: Гробница императора драконов» 2008 года — ее персонажа уже исполняла Мария Белло.

К актерскому составу также присоединились знакомые зрителям исполнители. Джон Ханна снова сыграет Джонатана Карнахана — брата Эвелин, а Одед Фер вернется к роли воина-меджая Ардета Бея.

Кроме того, в проекте появится Кевин Джей О’Коннор, сыгравший алчного авантюриста Бени Габора в первой части. Пока неизвестно, каким образом его персонаж будет встроен в сюжет, поскольку в оригинальном фильме герой погиб.

Также подтверждено возвращение Арнольда Вослу, который вновь исполнит роль древнеегипетского жреца Имхотепа. О персонажах Майкла Джонстона и Нумана Аджара подробностей пока нет.

Что по сюжету?

Создатели фильма не раскрывают сюжет новой «Мумии», однако возвращение Рэйчел Вайс может указывать на связь продолжения с первыми двумя картинами франшизы.

Режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет ранее намекали, что события третьей части могут не играть ключевой роли в новой истории. При этом официально Universal Pictures не объявляла о пересмотре канона.

Первая «Мумия» вышла в 1999 году и стала одним из самых успешных приключенческих фильмов конца 1990-х. Картина сочетала элементы классического кино о монстрах, исторического приключения и комедии, а дуэт Фрейзера и Вайс стал одной из главных причин популярности серии.

После двух успешных фильмов Universal выпустила третью часть с другим актерским составом в роли Эвелин, а позже попыталась перезапустить франшизу с Томом Крузом в 2017 году. Однако новый проект не получил продолжения.

Теперь студия делает ставку на возвращение оригинальных героев и актеров, знакомых зрителям по первым фильмам. Новая «Мумия» должна объединить поклонников классической версии франшизы и привлечь свежую аудиторию.

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