Орудием убийства стал пояс кимоно: 19-летний чемпион РФ по карате найден мертвым

В этой истории очень много странных обстоятельств.

Девятнадцатилетний чемпион России по карате Всеволод Михмель был найден мертвым в собственной квартире в Москве. О молодом человеке забеспокоилась его знакомая, когда тот перестал выходить на связь, и обратилась в полицию накануне, 3 октября.

Источник 5-tv.ru рассказал, что тело юного спортсмена было обнаружено дома. Орудием убийства стал его же пояс от кимоно. Предсмертной записки рядом, предварительно, обнаружено не было, а вот входная дверь в квартиру заперта не была.

Известно, что спортсмен проживал один. Знакомые утверждают, что не замечали за ним странностей. Точную причину смерти теперь устанавливает судмедэкспертиза.

Примечательно, что минувшей зимой Михмель уже появлялся в криминальных сводках. В полиции сообщали об инциденте с участием каратиста.

15 января в вагоне метро на станции Выхино произошла драка межу ним и еще несколькими людьми. Задержаны были три участника потасовки. Установлено, что они наносили друг другу обоюдные удары.

Один из оппонентов Всеволода — 44-летний мужчина — был неоднократно судим. На его счету четыре статьи: оскорбление представителей властей, причинении вреда здоровью средней тяжести, угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, а также нарушение общественных правил поведения с применением оружия или предметов его заменяющих.

Уточнялось, что судимому мужчине были нанесены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, а также поврежден нос.

Ранее сообщал о смерти бывшего игрока ЦСКА Николая Булгакова.