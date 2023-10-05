Из России в Абхазию с 2024 года будет ходить «Ласточка»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Развитие транспортного сообщения позволит привлечь больше туристов.

Из России в Абхазию с 2024 года будет ходить «Ласточка»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Абхазия в 2023 году смогла дать возможность хорошо отдохнуть большому числу российских туристов. И государство планирует развивать туристическое направление, рассказал в интервью «Известиям» глава республики Аслан Бжания.

В частности, страны планируют совместно решать вопрос пропускной способности КПП.

«Мы этого ждем, и то, что будет зависеть от нашей стороны, мы обязательно сделаем, потому что на самом деле пункт пропуска в летние месяцы работает в режиме, который не был предусмотрен проектными расчетами», — заметил абхазский лидер.

Но это не единственное, что изменится уже в скором времени. Также Бжания сообщил, что транспортная доступность Абхазии для россиян заметно улучшится.

«Чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло, мы запустили электропоезд „Ласточка“, поезд пришел в Гагру. В будущем году он к нам до Сухума будет приходить. В этом году на постоянной основе, уже так можно говорить, работает круизный корабль „Князь Владимир“», — рассказал президент Абхазии.

Аслан Бжания добавил, что республика желает, чтобы количество коммуникаций, связывающих Россию и Абхазию только возрастало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Путина с президентом Абхазии.

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