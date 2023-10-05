Медики в США бастуют против поддержки Украины

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Вероятно, недовольство граждан обойдется экономике Штатов «в копеечку».

Фото, видео: Reuters / AUDE GUERRUCCI; 5-tv.ru

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Расходуя огромные суммы на военные нужды Киева, о потребностях собственных граждан, американские власти, кажется, забыли. В штатах больше не могут молчать о своих проблемах врачи и вышли на крупнейшую забастовку.

В ней участвует более 70 тысяч недовольных медицинских работников со всей страны. Они прошлись маршем с плакатами в руках и громкими требованиями — сократить переработки и поднять им зарплату на 40%. Однако, увеличить ее могут только лишь на 12% и то — в течение четырех лет.

Эксперты, кстати, говорят о том, что такие забастовки дорого обойдутся экономике США. Только митинг сценаристов принес убытки в миллиарды долларов.

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