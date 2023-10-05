Государственные земли отдадут под инфраструктуру для туризма

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Соответствующий законопроект уже одобрил кабинет министров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В России станет проще получить земли под инфраструктуру для туризма законопроект, по которому решение о выделении участков госземель будет принимать правительственная комиссия, а организации по развитию туризма получат право заключать сделки, одобрил Кабмин. Пишут «Известия».

Сейчас эта процедура сложная и дорогостоящая. Она предполагает изменение назначения территорий. Инвесторы должны решать кадастровые вопросы, делать проекты газификации, дорог и многое другое. Это может занимать годы. Нововведение позволит привлечь деньги в регионы в кратчайшие сроки, считают эксперты.

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