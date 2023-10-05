Бриллиант мировой культуры: Мариинскому театру — 240 лет

Эфирная новость 33 0

Мариинский театр отмечает 240-летний юбилей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В честь праздника состоится гала-концерт под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Сегодня юбилей у театра, без которого невозможно представить даже не российскую — мировую культуру. 240 лет Мариинке. Наше все в опере и балете. Свой день рождения театр отметит гала-концертом под руководством маэстро, народного артиста России Валерия Гергиева.

«Мариинский театр везде номер один. И не только потому, что у нас здесь огромный репертуар, но и потому, что у нас здесь Валерий Абисалович. Это основная причина. И, конечно, с таким мастером, с таким гением хотят работать все», — признается солистка театра Ирина Чурилова.

Именно в Мариинском театре с момента его создания начала формироваться собственная, российская оперная и балетная культура. На его сцене состоялись такие мировые премьеры, как оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки, «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Сила судьбы» Джузеппе Верди и множество других.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 2 мая Валерий Гергиев отметил 70-летний юбилей. Звезды классического искусства поделились воспоминаниями о великом маэстро.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.46
0.19 104.30
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Шойгу: девять резервных полков сформированы для группировок в зоне СВО
10:35
Российские туристы застряли на северо-востоке Индии из-за наводнения
10:31
Космонавты с МКС поздравили российских учителей с профессиональным праздником
10:19
«Короче, план такой»: русские хакеры вышли на большой экран
10:13
Дума рассмотрит поправки в закон о выборах президента
10:10
«Расстреляли и сбросили в реку»: азовцы* убили боевиков ВСУ под Кременной

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
«Ураган» возмездия: лучшее видео СВО за день
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России