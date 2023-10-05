«Расстреляли и сбросили в реку»: азовцы* убили боевиков ВСУ под Кременной

Российские военнослужащие стали свидетелями жуткого убийства во время аэроразведки.

Члены украинского националистического формирования «Азов»* расстреляли боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что российские военнослужащие узнали о произошедшем во время аэроразведки кременского участка. Недалеко от деревни Дроновка в Донецкой народной республике (ДНР) был найден пикап ВСУ, на котором виднелась символика азовцев.

«В кузове находилось трое военнослужащих в украинской форме. Их вытолкали из автомобиля, расстреляли, а их тела сбросили в реку», — рассказал Марочко.

Это не первый случай убийства азовцами украинских боевиков. Более того, сослуживцев порой расстреливают и в рядах ВСУ. 3 октября в центре Киева боевик убил двоих сослуживцев, расстреляв их из табельного автомата Калашникова, а затем сбежал с места преступления.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Азовца»* признали виновным в убийстве доставлявшего гумпомощь в Мариуполь.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.