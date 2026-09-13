Миллиард рублей вопреки хейту: «Колобок» покорил российский кинопрокат

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Еще до премьеры картина оказалась в центре скандала из-за массового снижения рейтинга.

Сколько собрал фильм Колобок

Фото: Кадр из х/ф «Последний богатырь. Колобок», реж.: Антон Маслов, 2026г.

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«Колобок» собрал миллиард рублей в прокате после скандала с рейтингом

Картина «Последний богатырь. Колобок» преодолела отметку в миллиард рублей по сборам в российском прокате. Данные об этом появились в системе фиксации кассовых сборов ЕАИС.

Вокруг проекта разгорелся настоящий скандал. Пользователи устроили массовый флешмоб и снизили рейтинг картины, хотя фильм еще не успел выйти в широкий прокат. Причиной агрессии стал перенос неофициальных показов новой части «Человека-паука», которую кинотеатры отложили, чтобы освободить даты для премьеры российского проекта.

Ситуация дошла до того, что в личные сообщения юмориста Гарика Харламова, озвучившего Колобка, начали массово приходить обвинения в том, что именно он виновен в переносе «Человека-паука».

«Я посмотрел „Человека-паука“, перенесенного — я его перенес. Я в жизни вообще перенес пару раз ковид, два раза сумки и „Человека-паука“. Самая слабая часть франшизы. Это я говорю не потому, что мне заплатили, а потому, что это факт. Мне пишут с наездами. Причем здесь я? Мне глубоко наплевать на „Человека-паука“, я Бэтмена люблю», — отшучивался шоумен в соцсетях.

Несмотря на попытки бойкота, «Колобок» преодолел миллиардную планку после старта с результатом почти 250 млн рублей за первый уикенд.

Ранее 5-tv.ru писал о планах создателей «Последнего богатыря. Колобка» продолжить историю и снять новую часть — «Колобок — возвращение».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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