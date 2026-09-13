«Одиссея» Нолана стала самой кассовой картиной Universal

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Василиса Власова
Василиса Власова 36 0

Еще в августе фильм собрал 1,35 миллиардов долларов.

«Одиссея» стала самой кассовой картиной Universal

Фото: Кадр из к/ф «Одиссея», реж. Кристофер Нолан, 2026 г.

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«Одиссея» стала самой кассовой картиной Universal и заработала почти 1,7 млрд

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом за всю историю студии Universal.

Ранее, в середине сентября, стало известно, что сборы фильма достигли новой рекордной отметки — 1,7 миллиарда долларов. А еще в августе картина стала самой кассовой в рейтинге R (ограниченном: зрителям младше 18 лет можно смотреть фильм только с родителями — прим. ред.). Тогда же, в августе, фильм собрал 1,35 миллиарда долларов.

Но успех предвидели еще с самого начала, когда Нолан только взялся воскресить эпос Гомера. Режиссер известен тем, что не боится браться за сложные темы — пространство и время, научпоп в коммерческом Голливуде («Интерстеллар»), сны («Начало»), визионерство («Довод») и прочие далекие от простых кассовых уловок вещи.

«То, что создали Крис (режиссер — прим. ред.) и Эмма (продюсер — прим. ред.), войдет в историю как один из самых амбициозных и блестяще реализованных фильмов в истории кинематографа», — рассказала Донна Лэнгли, председатель совета директоров NBCUniversal Entertainment.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейн Парсонс вернется к режиссуре и снимет вторую часть своего хита Backrooms.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Одиссея» Нолана стала самой кассовой картиной Universal

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