Мартышкин труд: в Петербурге обезьяна два дня выживает на холодном балконе

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Василиса Власова
Василиса Власова 31 0

Заставить покинуть временное место жительства зверушку не могут ни жители дома, ни Роспотребнадзор.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева; 5-tv.ru

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В Петербурге мартышка два дня живет на балконе многоэтажкки

В Петербурге жители жилого комплекса «Артлайн» обеспокоены содержанием обезьяны, которая уже несколько дней находится на балконе многоэтажного дома.

Как сообщили очевидцы, животное заметили два дня назад. По их словам, хозяйка оставляет окно открытым, при этом дверь в квартиру закрыта. Иногда, утверждают соседи, девушка могла даже ударить обезьяну.

«Вчера она сидела в клетке малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать», — передают информацию с места события очевидцы.

Жильцы трижды направляли заявления в полицию и Роспотребнадзор, однако ответа не последовало.

По словам одной из местных жительниц, обезьяна принадлежит подруге хозяйки квартиры и находится на передержке. Об этом владелица балкона сообщила, когда женщине удалось выйти с ней на связь.

«Сказала про полицию и все, что думаю», — рассказала женщина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянин привез из Вьетнама чучела исчезающих крокодилов.

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