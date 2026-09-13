«Теперь они все вместе»: Маршал перевез останки всех родных из Киева в Москву

Александр Маршал перевез останки родителей и сестры из Киева в Москву

Заслуженный артист России Александр Маршал перевез останки родителей и младшей сестры из Киева в Москву. Об этом певец рассказал в беседе с «МК».

«У меня другого выхода не было. В 2001 году ушел мой отец. Я его похоронил в Киеве: они с мамой туда переехали давно, когда я был в Америке. Я к ним приезжал, в том числе и после того, как вернулся в Россию», — рассказал Маршал.

Однако после смерти матери в 2015 году у него не получилось приехать на ее похороны на Украину — знакомые сообщили, что не могут гарантировать его безопасность.

«Те, кто не пустил меня похоронить мать, — личные мои враги», — отметил артист.

По словам певца, после отказа во въезде друзья помогли кремировать мать и доставить ее прах в Москву. В 2018 году после смерти младшей сестры Ирины ситуация повторилась — ее останки также перевезли в Россию.

Затем артист решил эксгумировать тело отца в Киеве и доставить его прах в Москву.

«Теперь они все вместе», — заявил певец.

Маршал признался, что не жалеет о своем решении. Он также вспомнил деда, который освобождал Украину, и отца — военного летчика первого класса.

«Если бы мне в свое время кто-то сказал, что Украина будет воевать против России, я бы ему дал в рыло! Потому что такое невозможно было представить», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище.

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