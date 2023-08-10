«Азовца»* признали виновным в убийстве доставлявшего гумпомощь в Мариуполь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 29 0

Что являлось мотивом совершения преступления?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Следственный комитет в рамках инициированного расследования признал виновным участника полка «Азов»* в совершении тяжкого преступления — убийства мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь.

По данным СК, боевик ВСУ Анатолий Килюшик в ходе конфликта на территории Украины применял запрещенные средства и методы ведения борьбы, а также убивал. В частности, в апреле прошлого года он, по приказу вышестоящих командиров, с помощью пистолета застрелил мирного жителя. Мужчина скончался в результате полученных травм.

«Мотивом убийства явились предположения Килюшика и его соучастников, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды», — уточнили в СК.

Допрошенные свидетели подтвердили, что убитый занимался доставкой гуманитарной помощи жителям города. Килюшик свою вину признал полностью. В содеянном боевик раскаивается.

Кроме того, следствию удалось установить вышестоящих лиц. Дело за малым — наказание не заставит ждать, их местонахождение устанавливается.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; СУ СК России по ДНР; 5-tv.ru

Суд приговорил Килюшика к 25 годам лишения свобода. Это время он проведет в исправительной колонии строго режима. Но это не все — иски потерпевшей стороны были удовлетворены на сумму 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что заградотряд ВСУ расстрелял своих же боевиков за отказ форсировать Днепр.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

Тема:
Спецоперация
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