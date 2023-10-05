«Мне было смешно»: Успенская призналась, что Киркоров предлагал ей выйти замуж

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 68 0

Киркоров сделал предложение Успенской в 1994 году, когда она уже была замужем

«Мне было смешно»: Успенская призналась, что Киркоров предлагал ей выйти замуж

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Знаменитости часто ссорятся между собой, но, оказывается, был в их жизни и весьма теплый период отношений.

Любовь Успенская призналась, что получала предложение руки и сердца от короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Об этом исполнительница рассказала на Youtube-шоу «Алена, блин!».

Любовь Успенская и Филипп Киркоров переживали разные периоды в отношениях. Они часто ссорятся публично, да и сейчас оказались по разные стороны одного конфликта. Речь идет о скандале вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Если Любовь Успенская обвиняет врача в том, что он испортил ей фигуру, то Филипп Киркоров вполне доволен своим телом после проведенных Хайдаровым операций.

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Однако знаменитость призналась, что когда-то у нее были весьма теплые чувства к Филиппу Киркорову.  И однажды исполнитель предложил ей руку и сердце.

«Он мне делал предложение в Америке. А я была замужем, у меня ребенок… Мне было просто смешно», — призналась артистка.

Впрочем, по словам Успенской, горевать из-за отказала Киркоров не стал и буквально через неделю повел под венец другую. Да и в целом, по мнению звезды, король отечественной эстрады со временем изменился и далеко не в лучшую сторону.

«Ему когда выгодно — он будет с тобой дружить. Потом ему неудобно, ты ему не нужен… я не о себе, о других людях, с которыми он так поступает», — уверена Успенская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Любовь Успенская чувствует себя неполноценной после пластики у Хайдарова.

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