«Врагам назло»: Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в скандале с певицей Славой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 459 0

Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в скандале с певицей Славой

«Врагам назло»: Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в скандале с певицей Славой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Поп-король российской эстрады в отличие от коллеги полностью доволен изменениями тела после пластики и призвал не наговаривать на специалиста.

Народный артист Филипп Киркоров заступился за звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в его конфликте с певицей Славой.

Скандал между артисткой и хирургом возник после того, как артистка публично заявила — один известный хирург сделал ей некачественную пластику груди. Она пожаловалась на оставшиеся шрамы, рубцы и на асимметрию. При этом коррекция других частей тела прошла успешно, отметила Слава. Хайдаров не стал молчать. По его словам, работа была выполнена качественно и профессионально, а вот звездная пациентка не соблюдала рекомендации врача после операции.

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К мнению пластического хирурга присоединился король отечественного шоу-бизнеса Киркоров, у которого также кардинальные изменения во внешности произошли благодаря доктору Хайдарову.

«Как может начинаться сегодня утро? С лучшего друга! Контрольный осмотр. Бережем себя и своих близких. Всем добра! Друзьям на радость, врагам назло!» — заявил поп-король, обнимая врача на видео, опубликованном в Telegram-канале «Звездач».

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