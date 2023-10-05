Пластический хирург уговаривал звезду обновить грудь после операции в США, предлагая свои услуги чуть ли не бесплатно. А в итоге — обманул и в этом, взяв полную стоимость.

Любовь Успенская до сих пор не может исправить все, что сделал с ней медийный пластический хирург Тимур Хайдаров. Подробности звезда рассказала на youtube-шоу «Алена, блин!».

«Я поняла, что могу открыть рот»

Любовь Успенская поддержала певицу Славу в ее конфликте против медийного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Если Слава обвинила врача в неудачно проведенной операции по увеличению груди, то Успенская делала у него комплексную процедуру. И тоже, мягко говоря, не довольна результатом.

«Вдруг я увидела прямой эфир Славы, где она рассказывала о том, что Хайдаров ей испортил грудь. Я ей позвонила и сказала: „Я тебя поддержку. Я считаю, что это — мясник“. Такой комментарий оставила. А потом поняла, что сегодня я могу открыть рот и рассказать», — делится артистка.

Успенская объяснила, почему она молчала все это время, ведь после операции, которую сделал ей Хайдаров, прошло уже около трех лет. Исполнительница призналась, что тогда ей просто было не до этого: она переживала развод с мужем, а также принимала участие в жизни дочери после произошедшей с ней беды: Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила тяжелые переломы челюсти.

Будут серьезные потери: Славу призывают завершить конфликт с Хайдаровым

Уговаривал и обещал скидки

Знаменитость рассказывает, что была возмущена интервью, которое Тимур Хайдаров дал на одном из федеральных каналов. Тогда он уверял, что Успенская буквально умоляла его сделать грудь.

«Мне позвонили, что Хайдаров дал интервью и рассказал такие вещи: что я пришла к нему, умоляла его сделать грудь мне… Я вообще не хотела делать грудь! У меня была прекрасная хорошая грудь!» — рассказывает Успенская.

В итоге, как говорит Успенская, за свои слова хирург все же заплатил, причем, в прямом смысле — отдал звезде два миллиона.

Что касается прошлой пластики, исполнительница действительно делала операцию по увеличению груди много лет назад в США, и была ею довольна. Но Хайдаров, по ее словам, убеждал, что для здоровья лучше поменять импланты. Более того, предлагал ей сделать операцию бесплатно. Правда, в итоге, певице пришлось заплатить полную стоимость, без каких-либо скидок.

Многочасовая операция

По словам Любови Успенской, операция длилась семь часов. Помимо груди, Хайдаров сделал ей руки и ягодицы. При этом не все из перечисленного планировалось непосредственно на эту дату.

«Я тяжело приходила в себя. Когда я пришла в себя, он мне сказал: „Мы тебя оперировали семь часов“. Семь часов я была под наркозом! И он говорит: „Мы, когда выкачивали жир для того, чтобы вкачать его в попу, для этого нужно было перевернуть“. Потом он увидел, что у меня жир без крови выходит, то есть чистый. Это говорит о том, что можно еще меня резать и резать часов двадцать, как баранину, говядину. Он сделал мне жир, выкачал и вкачал в попу. Я была вся перебинтованная», — вспоминает артистка.

В итоге, по воспоминаниям Успенской, почти сразу после операции хирург уехал в Турцию, оставив пациентку без присмотра в клинике.

Неприятные последствия

Через месяц знаменитость начала замечать первые недостатки вмешательства.

«Я вижу, что у меня руки подвисают, они висят, они порезаны. Одна грудь — каменная, вторая нормальная, но неправильной формы. Они разных размеров», — перечисляет артистка.

Более того, спустя какое-то время руки Успенской начали гноиться. Тогда Тимур Хайдаров заверил звезду, что все идет как надо, такой эффект возможен после операции. Певица поверила, но, к сожалению, со временем формы не пришли в нормальное состояние. Певица признается: фигура была испорчена настолько, что у нее даже появились комплексы, и она чувствует себя неполноценной.

В итоге пришлось исправлять операцию у другого пластического хирурга. Правда, не все: грудь все еще необходимо переделывать, признается певица. Во время одной из операций уже другой хирург нашел в груди Успенской инородные тела, похожие на пуговицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хирург Хайдаров подал в суд на Успенскую за клевету.