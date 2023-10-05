После расставания с Петровым Милославская призналась, что чувствует себя куклой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Актриса Милославская призналась, что в старинных нарядах чувствует себя куклой

После расставания с Петровым Милославская призналась, что чувствует себя куклой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса ощущает себя игрушкой. Неужели свадьба экс-бойфренда так на нее повлияла?

В жизни актрисы Стаси Милославской непростой период. Коллега по цеху Александр Петров, с которым она встречалась четыре года, женился на малознакомой особе. Но Милославская старится не унывать. Сейчас она снимается в историческом сериале. Она призналась, что ей нравится перевоплощаться в наряды прошлых веков. Так она чувствует себя куклой. Об этом рассказал портал StarHit.

«Можно примерять все эти костюмы, вуали, шляпки. Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают», — рассказала актриса.

Она призналась, что наряды помогают ей прочувствовать и прожить историческую эпоху.

Действия сериала, в котором сейчас снимается актриса происходят в начале XX века. По сюжету она играет революционерку Наталью Климову, которая участвовала в покушении на статского секретаря императора Николая II Петра Столыпина

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как Стася Милославская отрывается после свадьбы Петрова.

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