Танец свободы или истерика? Милославская отрывается после свадьбы Петрова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 11 0

Актриса Милославская устроила танцы на премьере после свадьбы бывшего Петрова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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С экс-бойфрендом актриса встречалась четыре года. Через два месяца после расставания он женился на случайной знакомой.

Бывшая возлюбленная актера Александра Петрова Стася Милославская впервые вышла на публику после новости о его женитьбе. И тут же дала публике повод для бурного обсуждения. На афтепати премьерного показа сериала «Лада Голд» она устроила жаркие танцы в компании подруг. Поклонники гадают, что происходит с девушкой, как она на самом деле переживает поступок бывшего.

Петров женился на случайной знакомой, не имеющей отношения к шоу-бизнесу, через пару месяцев после расставания с Милославской. До этого артисты встречались четыре года и не раз говорили о серьезных планах на совместную жизнь. Актер с упоением вещает об окрыляющей любви без оглядки на чувства бывшей, а она… Танцует?

На премьеру Милославская пришла в короткой кожаной юбке, темных очках, брутальных сапогах и наброшенной на плечи косухе. Она прошлась по ковровой дорожке, попозировала фотографам, но не ответила ни на один вопрос журналистов о ситуации с Петровым. Она не ушла в тень, продолжает репетиции и светскую жизнь, улыбкой реагирует на шутки о внезапном браке бывшего.

Коллега Милославской Саша Бортич отметила выходку Петрова ярким перфомансом. Она надела свадебное платье, пустила черную от туши для ресниц слезу и явилась в Театр Ермоловой, где работает подруга. Подойдя к сцене, она с нелепым надрывом спела песню про чужую невесту. Милославская отреагировала громким смехом и подпела — оценила юмор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Кристина Асмус дерзко «поздравила» Александра Петрова со свадьбой.

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