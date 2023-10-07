Будущее в маленькой коробочке: на Камчатке изобрели новые приборы для сейсмологов

Семь таких устройств уже установили в Петропавловске-Камчатском.

Камчатские ученые совершили настоящий прорыв в сейсмологии. Специалисты разработали прибор, который позволит сократить количество жертв и разрушений от землетрясений.

При этом аппарат в разы дешевле своих аналогов, что позволит обеспечить им все сейсмические станции страны. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

В этой маленькой коробочке — большое будущее! Это прототип прибора, который фиксирует подземные колебания. И создали его камчатские ученые.

«Мы хотим сделать плотный мониторинг, сверхплотную сеть сейсмических наблюдений», — заметил ведущий инженер Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Сергей Остроухов.

Разработку испытывали вот в этой подземной камере на глубине шесть метров. Семь таких устройств уже установили в Петропавловске-Камчатском. Новинка дешевле тех приборов, которые используют сейчас.

«Для сравнения: хороший прибор сейчас, очень точный, сейсмический, будет стоить от 700 тысяч до 2,5 миллиона, в зависимости от того, насколько он хороший. Порядка ста тысяч на одну станцию будет», — в цифрах объяснил разницу между зарубежными и российскими приборами директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН Данил Чебров.

Сейчас в Камчатском крае порядка 90 сейсмических станций на земле и в воде. Это целая сеть сверхточных приборов. И ее планируют усилить — наши приборы менее точны, однако за счет более низкой цены их можно будет установить в большем количестве мест, например, на зданиях, где ранее таких приборов не было, и таким образом, получится лучше фиксировать подземные колебания.

«Эти менее точные, более грубые сейсмические станции, тем ни менее, достаточно неплохо пишут сильные события, которые в общем то, интересуют нас в данном случае, то есть именно сейсмические воздействия», — заметил Чебров.

Ежегодно на Камчатке регистрируют несколько тысяч землетрясений. Около пятидесяти из них чувствуют жители полуострова. Некоторые подземные толчки приводят к ЧП. Самым мощным из последних было землетрясение в апреле 2006 года — магнитудой 7,8. Пострадали десятки людей, один поселок даже расселили.

«Это было просто месиво из людей, детей. Кто-то падал, по кому-то бежали, кто-то просто стоял, кричал плакал. Мне вообще казалось, что я все это со стороны наблюдаю», — вспоминает Вероника Бусарова, пережившая эти страшные события.

Ученые уверены — усиление сети сейсмических станций при подобных сильных подземных толчках позволит избежать человеческих жертв в будущем. Все данные с приборов сразу отправляются на сеймостанции.

«Эти станции расположены регионально, с севера на юг, и когда возникает землетрясение, запись говорит нам о том, откуда оно. То есть те первые станции, на которых записалось землетрясение мы уже понимаем, это север или центр Камчатки, или же это юг, Курильские острова, и мы уже предполагаем, что за землетрясение, какое, откуда, какие приблизительные координаты», — рассказывает о своей работе сотрудник сейсмоцентра Ирина Шубина.

Все данные тут же передают в спецслужбы, в том числе и спасателям.

«Предоставляют нам информацию о том, в каких районах, в каких населенных пунктах, если это город, то по районам, какая была ощущаемость, интенсивность сотрясения», — заметил врио начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов.

Далее начинается обследование мест, где ощущались землетрясения — есть ли там разрушения, пострадавшие. Приборы, которые разработали камчатские ученые, позволят быстрее реагировать на землетрясения и принимать решения об эвакуации людей. Чтобы избежать жертв.