Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка

|
Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

В Чечне разбился участник соревнований по парашютному спорту Дмитрий Беляев

Фото, видео: Telegram / GOODSKY / goodskyrus; Telegram / Бушующий мир / urd_news; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несчастный случай произошел во время финала Кубка России по парашютному спорту в Чечне.

Один из участников финала Кубка России по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной подготовки Goodsky.

«С сожалением сообщаем, что во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине „купольное пилотирование“ произошел несчастный случай», — написали представители центра в Telegram-канале.

Разбился Дмитрий Беляев, на счету которого было почти четыре тысячи прыжков с парашютом. Как известно, мужчина допустил ошибку, которая стоила ему жизни. Жуткое видео момента трагедии появилось в соцсетях.

Как видно на кадрах, собираясь приземляться, Беляев не рассчитал высоту для маневра и на полной скорости столкнулся с водной поверхностью в вертикальном положении.

Его вытащили из воды находившиеся рядом люди, однако реанимировать мужчину врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в травмировании парашютистов под Петербургом.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.68
0.22 104.79
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

15:50
Зеркало Запада: международная реакция на выступление Путина на «Валдае»
15:38
«Прервана связь»: Пригожин высказался об уехавших из России артистах
15:35
Войска РФ подбили из Д-20 авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
15:22
Минобороны РФ сообщило о 14 групповых ударах по объектам ВСУ
15:12
«Звучит гордо»: верховный шаман России оценил выбор псевдонима SHAMAN
15:09
В России могут сократить число трудовых мигрантов

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
«Оружие Судного дня в руках России»: на что способна крылатая ракета «Буревестник»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России