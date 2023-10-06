Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка

Несчастный случай произошел во время финала Кубка России по парашютному спорту в Чечне.

Один из участников финала Кубка России по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной подготовки Goodsky.

«С сожалением сообщаем, что во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине „купольное пилотирование“ произошел несчастный случай», — написали представители центра в Telegram-канале.

Разбился Дмитрий Беляев, на счету которого было почти четыре тысячи прыжков с парашютом. Как известно, мужчина допустил ошибку, которая стоила ему жизни. Жуткое видео момента трагедии появилось в соцсетях.

Как видно на кадрах, собираясь приземляться, Беляев не рассчитал высоту для маневра и на полной скорости столкнулся с водной поверхностью в вертикальном положении.

Его вытащили из воды находившиеся рядом люди, однако реанимировать мужчину врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в травмировании парашютистов под Петербургом.