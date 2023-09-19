Погода или халатность: кто виноват в травмировании парашютистов под Петербургом

В Петербурге без медиков не обошлось. Их помощь понадобилась двум девушкам, которые получили серьезные травмы в результате неудачного прыжка с парашютом. Причиной стал сильный ветер. Мощный порыв отнес любительниц экстрима в лес, и в итоге им пришлось жестко приземляться.

Да так, что теперь они надолго прикованы к постели. При этом организаторы прыжков своей вины в произошедшем не видят, утверждая, что это штатная ситуация. В деталях истории, которая чуть было не закончилась трагедией, разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

Теперь можно только лежать да и то в одной позиции — на правом боку. У Дианы сломаны три позвонка, один со смещением. Прикованной к кровати девушка оказалась после неудачного прыжка с парашютом.

На рискованный трюк отважилась в тандеме с инструктором. И как ей казалось — прыжок шел штатно. До того момента, пока не услышала команду — сгруппироваться для жесткого приземления.

«И вот мы падаем в лес. Я как бы спрятала лицо просто руками. Мы упали и после этого я чувствую, что я не могу пошевелиться. Мы пролежали где-то минут 20. Ему тоже было не встать», — рассказывает пострадавшая.

Лишь через полчаса инструктор смог подняться на ноги, чтобы отправиться за помощью. Диана осталась лежать в лесу под дождем, где ее нашел грибник. Он позвонил мужу девушки, а тот уже вызвал спасателей и скорую. В это время второй участник крушения Александр Князьков встретил дачников и тоже обратился за подмогой. Сейчас мужчина дома — врачи диагностировали ушибы ног и поясницы. Происшествие инструктор объясняет резкой сменой погоды.

«Меня сегодня достали все, я объяснил популярно. В процессе прыжка усилился очень ветер. Ветер усилился настолько, что наш парашют сносило в свободном падении. Когда он усилился, я понял, что мы в площадку никак не придем», — вспоминает инструктор.

Александр Князьков — парашютист-международник с 23-летним стажем. В послужном списке — 1800 прыжков. О том, что в тот день будет сильный ветер, предупреждала служба МЧС в СМС-рассылке. И тем не менее опытный инструктор не отменил полет.

«Мы работаем по фактической погоде, погоду мы забираем, в том числе с аэропорта в Пулково. На площадке приземления, в момент начала прыжков было 5-7 метров в секунду — это нормальный рабочий ветер для нас. На высоте ветер обещался 12 метров в секунду. Ветер сильный, но тоже вполне рабочий. По факту по моим ощущениям ветер был 25 метров в секунду, не меньше», — заявил Князьков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; СК РФ; 5-tv.ru

В тот заход на борту самолета находились три парашютиста–одиночки и четыре тандема. Большинству повезло приземлиться без увечий. Но две пары серьезно травмировались, падая на деревья. Состояние второго пострадавшего инструктора — тоже удовлетворительное. А вот у девушки, которая была с ним в связке, перелом поясничного отдела позвоночника и костей таза. Ей провели сложную операцию. Сейчас она в реанимации.

Аэродром Горская, именно отсюда девушки вместе с инструктором накануне отправились прыгать с парашютами. Сегодня здесь тихо. Прыжки не проводятся. Руководства нет, на территории дежурит только один охранник.

Съемку полета вели инструкторы, однако обнародовать видео отказываются. Руководство парашютного клуба ситуацию комментирует неохотно.

«Да случилась неприятность, но я занимаюсь парашютным спортом больше 25 лет, оно происходит. Это не техника безопасности, это ветровая обстановка, налетевший шквал», — заявил директор парашютного клуба Павел Медведев.

Все участники полета были застрахованы. Максимальная сумма выплаты — 300 тысяч рублей. Однако, по словам Дианы, ей заявили что она получит не больше 60. Девушка уверена, этой суммы не хватит на реабилитацию. Пострадавшая намерена обращаться в суд как только сможет ходить. По прогнозам врачей, произойдет это не скоро.