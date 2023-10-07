Россияне считают Владимира Путина волевым и решительным

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

ВЦИОМ: 79% россиян поддерживают Путина на посту президента страны

Россияне считают Владимира Путина волевым и решительным

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Президент пользуется небывалой поддержкой населения.

Почти 80% опрошенных россиян заявили, что Владимир Путин лучше остальных политиков подходит на должность президента страны. Об этом рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на последний проведенный опрос.

Аналитики сообщают, что 72% респондентов уверены, что Путин много делает для страны и людей. Столько же считают, что он умеет прислушиваться к мнению других и уважает альтернативную точку зрения.

Как спокойного и порядочного человека его охарактеризовали 74% и 73% опрошенных, соответственно. Кроме того, 86% жителей России считают президента волевым и решительным. Почти три четверти опрошенных (74%) уверены, что Владимир Путин в состоянии обеспечить стабильность и развитие России.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что основной темой мировых СМИ стало недавнее выступление Владимира Путина на «Валдае». Российский президент поделился своим мнением по украинскому кризису.

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