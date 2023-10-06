Зеркало Запада: международная реакция на выступление Путина на «Валдае»

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Международная реакция на выступление Путина на «Валдае»

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Почти сутки мировые СМИ растаскивают фразы российского президента на цитаты.

Вчерашние заявления Владимира Путина на «Валдае» оказались в центре внимания мировых СМИ. Этому событию свои передовицы посвятили практически все ведущие издания.

В частности, агентство Reuters обратило внимание: российский президент снова заявил, что Москва не начинала войну на Украине. Наоборот, решение о спецоперации было принято, чтобы остановить боевые действия, которые Киев девять лет назад начал против регионов Донбасса. Путин отметил, что все дело в гарантиях безопасности для людей, которые считают Россию своей родиной.

«Причина конфликта в том, что Запад, который утратил свои позиции мирового гегемона, всегда нуждался во враге, и потерял связь с реальностью».

В своем ежегодном выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай», проходящим в Сочи, Путин заявил, что России, крупнейшей по площади стране в мире, нет необходимости отбирать территорию у Украины.

Израильская газета Jerusalem Post также отметила слова Владимира Путина, что у России — самой большой страны в мире — нет необходимости отнимать территории у Украины.

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