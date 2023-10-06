Стремление Вашингтона полностью завладеть влиянием на Украине терпит крах. Почему Белый дом вновь не смог достичь поставленных целей?

Попытки США свести на «нет» российское влияние на Украине и в мире терпят крах. Президент России Владимир Путин сумел в очередной раз повернуть все ходы Вашингтона против него самого. Успехи политического лидера отметил обозреватель The Sabah Берджан Тутар.

В своем материале журналист подчеркнул, что на фоне отказа некоторых стран помогать Украине финансово, США стремительно теряет влияние на мировой арене. Все радикальные попытки развернуть уничижительную деятельность в ущерб России со стороны Белого дома терпят крах.

Один только факт присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ стал разрушительным для стратегии США, подчеркнул Тутар. После этого все стремления Штатов уничтожить и окружить РФ не привели к мало-мальски стоящим результатам, подчеркнул турецкий журналист.

Единственным способом со стороны США, по словам Тутара, взять Россию под контроль, были общемировые санкции, но и в этой стратегии страна потерпела грандиозный крах. На фоне уже имеющихся ограничений Москва сумела взять под контроль промышленность. Теперь, уверены в Европе, Украина вынуждена будет сесть с РФ за стол переговоров, иначе дни страны на мировой арене сочтены, резюмирует The Sabah.

«На Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией», — констатирует Тутар.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин эмоционально отреагировал на вопиющее поведение США на мировой арене.