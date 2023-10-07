На игле: как мошенники наживаются на владельцах домашних животных

Аферисты играют на самых тонких струнах души хозяев собак и кошек, обещая достать дорогую зарубежную вакцину.

В России обнаружили мошенническую схему, направленную на владельцев домашних животных, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Мошенники создали несколько каналов в Telegram, используя новости о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. По их утверждениям, организаторы этих «поставок» находят нужные лекарства у перекупщиков за границей и доставляют их в страну. Речь идет о средствах для борьбы с блохами и клещами, препаратах для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также медвеществах, используемых для лечения воспалительных процессов, зуда и аллергических реакций.

В описаниях этих каналов утверждается, что лекарства поставляются из-за границы. Перекупщики утверждают, что работают в розничной и оптовой продаже и весь товар является оригинальным. Количество подписчиков в этих группах, которое на момент обнаружения было от 8 до 18 тысяч человек, выступает в качестве «доказательства» их надежности. Однако эксперты считают, что некоторая часть подписчиков может быть накручена.

Когда потенциальная жертва интересуется покупкой конкретного препарата, мошенники переходят в личные сообщения и там ведут переписку.

После того, как пользователь осуществляет оплату за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть деньги. Для этого он должен перейти по присланной ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты на странице, а также сообщить код из SMS. Однако на самом деле эта страница является фишинговой.

Возврат денег не осуществляется, и, к тому же, мошенники получают финансовую информацию жертвы. Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что если покупатель сообщит код из SMS, мошенники могут списать с карты еще большую сумму.

Хотя эта схема была обнаружена недавно, мошенники действуют таким образом уже несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться новый штраф для хозяев собак.