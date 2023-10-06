«Да она не укусит»: в России может появиться новый штраф для хозяев собак

Госдума предлагает установить административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника.

Государственная дума планирует внести законопроект о введении штрафов за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, сообщают «Известия». Согласно нынешнему законодательству, перечень таких собак утверждается правительством России и включает 12 пород и их смешанные варианты. Однако действующие нормы до сих пор не предусматривают ответственности за безответственный выгул этих собак.

Пояснительная записка к проекту закона отмечает, что ежегодно в России происходит значительное количество нападений крупных собак на людей, у которых есть хозяева. Большинство инцидентов связано с несоблюдением правил содержания и выгула животных. Кинологи объясняют, что некоторые породы обладают агрессивным характером и могут причинить вред здоровью людей.

«Данную инициативу стоит поддержать, поскольку сегодня у нас сложилась ситуация, когда большинство владельцев собак, особенно крупных, не считают своих питомцев опасными для окружающих», — подчеркивает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

Владельцы потенциально опасных собак часто пытаются обучать их сами, без участия специалистов-кинологов, что является категорически неприемлемым, отмечает сенатор Епифанова. Зачастую безответственные хозяева даже не могут сдержать своих невоспитанных питомцев даже на поводке.

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Татьяна Колчанова, генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, также поддерживает важность регулирования выгула собак в общественных местах и прилегающих к многоэтажным домам территориях. Она считает, что необходимо установить требования не только для собак, внесенных в список особо опасных пород, но и для представителей всех средних и крупных пород. Поведение любой породы может быть агрессивным, подчеркивает эксперт.

Однако в России пока нет контролирующего органа, занимающегося содержанием домашних животных, такого как зоополиция, как в других странах. В стране также отсутствует обязательная теоретическая и практическая подготовка владельцев домашних животных и заводчиков, включающая сдачу экзаменов и получение определенных прав.

По мнению Марины Якубенко, руководителя «Экоинспекции» «Народного фронта» в Красноярском крае и президента КРО Объединение любителей животных «Друг», владелец собаки должен нести полную ответственность за своего питомца. Однако перед тем, как предъявлять требования к владельцам домашних животных, необходимо создать условия, при которых их можно будет выполнить, заключает специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье ввели регистрацию домашних животных.