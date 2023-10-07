В ДНР вывесили благодарственный баннер в честь дня рождения Путина
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Соответствующий плакат появился на одной из самых заметных постройках города в торжественный день.
Жители возвращенного в рамках референдума Донецка особым образом поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. На одном из самых заметных зданий города 7 октября появился огромный баннер с портретом политического лидера.
Как передает корреспондент 5-tv.ru с места событий, огромная вывеска с самого утра красуется на многоэтажной постройке, расположенной рядом с газодобывающим предприятием «Донбасстрансгаз». На баннере изображен улыбающийся Путин, а его фото сопровождается подписью:
«С днем рождения, наш президент! Гордимся Россией! Гордимся президентом! Спасибо, освободитель».
Напечатанный баннер оказался настолько большим, что прохожие и автомобилисты могли разглядеть его далеко за пределами территории предприятия.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, рассказал, чем займется президент в день рождения. Оказалось, что на этот день у главы государства запланирован официальный запуск поставок русского газа в Узбекистан. Президент отметил, что это будет исторический момент, так как никогда ранее русский газ не направлялся из России в Среднюю Азию.
ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.
Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 71-летием.
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