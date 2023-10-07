Эвелина Бледанс мечтает о свадьбе живущего в Израиле старшего сына

Актриса и певица Эвелина Бледанс недавно впервые за много лет показала поклонникам фотографию своего старшего сына. Его зовут Николай, и, как выяснилось, он живет в Израиле. Артистка поделилась, что сын еще не женат, хотя в будущем году ему предстоит юбилей — 30-летие. Об этом сообщает «МК».

«Он еще не женился, но, возможно, это произойдет. Становиться отцом он пока не собирается, поэтому бабушкой он пока меня не сделает в ближайшее время. Хотя я бы была не против, мне бы было это интересно. Но я же не могу на него повлиять, заставить его это делать», — отметила знаменитость.

Как передает издание, певица также рассказала, чем ее ребенок занимается за рубежом. Уточняется, что Николай работает программистом. Звездная мать подчеркнула сложность профессии сына, добавив, что он получил хорошее образование, которое помогает ему сегодня продвигаться по карьере.

«Мне, конечно, нечасто удается видеться с ним, но тут повезло. В этот раз повезла в Израиль маленького общаться со старшим. У меня был такая приятная материнская неделя», — заключила недавно вернувшаяся из-за границы деятель культуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс рассказала о личной жизни после развода.