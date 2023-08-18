«Есть мужчина для души и тела»: Бледанс рассказала о личной жизни после развода

С режиссером Александром Семиным телеведущая развелась спустя семь лет брака.

Эвелина Бледанс считает, что в их с Александром Семиным разводе нет ничьей вины. В этом она призналась изданию utro.ru.

Режиссер и продюсер Семин принимает участие в жизни своего сына, 11-летнего ребенка Семена, рассказала в интервью актриса. По ее словам, он остается с ним, когда она вынуждена отлучаться по работе.

«Он берет ребенка, когда я уезжаю, это уже немалая помощь», — считает Бледанс.

Александр Семин — третий муж звезды. Они состояли в официальном браке с 2010 по 2017 года. Телеведущая признается: она пострадала и забыла. Сейчас они в хороших отношениях и нормально общаются. Правда, в четвертый раз замуж она не собирается.

«У меня есть мужчина для тела и души, но идти в ЗАГС с ним я не собираюсь», — делится с изданием Бледанс.

Актриса считает, что теперь она может испытывать новые ощущения и это — счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычном хобби Бледанс.