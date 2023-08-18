«Есть мужчина для души и тела»: Бледанс рассказала о личной жизни после развода
Эвелина Бледанс рассказала, что у нее есть мужчина для души и тела
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
С режиссером Александром Семиным телеведущая развелась спустя семь лет брака.
Эвелина Бледанс считает, что в их с Александром Семиным разводе нет ничьей вины. В этом она призналась изданию utro.ru.
Режиссер и продюсер Семин принимает участие в жизни своего сына, 11-летнего ребенка Семена, рассказала в интервью актриса. По ее словам, он остается с ним, когда она вынуждена отлучаться по работе.
«Он берет ребенка, когда я уезжаю, это уже немалая помощь», — считает Бледанс.
Александр Семин — третий муж звезды. Они состояли в официальном браке с 2010 по 2017 года. Телеведущая признается: она пострадала и забыла. Сейчас они в хороших отношениях и нормально общаются. Правда, в четвертый раз замуж она не собирается.
«У меня есть мужчина для тела и души, но идти в ЗАГС с ним я не собираюсь», — делится с изданием Бледанс.
Актриса считает, что теперь она может испытывать новые ощущения и это — счастье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычном хобби Бледанс.
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