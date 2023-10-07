Байдена ошарашило число протестующих против помощи Украине: «Много людей»

Республиканская партия США не перестает напоминать Белому дому о внутренних проблемах страны.

Президент США Джо Байден был ошарашен, когда узнал, что огромное количество американцев не поддерживают идею оказывать помощь Украине. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Офицер заявил, что в Белом доме были в шоке из-за того, что огромное количество американцев протестуют против поставок оружия киевскому режиму. А на фоне этого Республиканская партия США напомнила, что в стране своих проблем хватает. Властям необходимо решать вопросы с миграцией и медициной.

Макгрегор также отметил, что именно США развязали конфликт на Украине, а не Россия. А все из-за того, что все отказывались слушать предупреждения Москвы.

«Ничего бы этого не было, если бы не Вашингтон. Если бы он не хотел этого конфликта, его бы не было. Все, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: „Мы не примем Украину в члены НАТО“. Конец дискуссии», — сказал экс-советник Пентагона.

К слову, некогда партнеры Украины уже начали отказывать ей в помощи. Например, Словакия больше не будет спонсировать Незалежную.

Ранее 5-tv.ru писал, что страна заявила о прекращении военной поддержки Украины.