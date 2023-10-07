Теперь официально: Словакия заявила о прекращении военной поддержки Украины

Решение связано с переговорами между партиями, выступающими против поддержки Украины.

Временное правительство Словакии одним из первых среди партнеров объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. С соответствующим заявлением в правительстве страны выступили спустя год после начала спецоперации: Словакия стала одной из первых стран-партнеров, кто отказался от финансовой поддержки Зеленского и команды.

По информации газеты Politico, одной из основных причин подобного решения могло послужить формирование коалиции между политическими партиями, выступающими против поддержки Киева.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — говорится в статье.

Первой о прекращении спонсирования Украины в правительстве заявила президент Словакии Зузана Чапутова. На фоне победы бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо в парламентских выборах, такой исход ситуации был ожидаем, поскольку именно этот политик неоднократно выступал против заранее выбранной тактики сотрудничества.

В мировой прессе решение Словакии сочли прецедентом и отметили, что на текущий момент у страны есть проблемы поважнее, чем поддержка чужой армии. Среди прочих пунктов мировые аналитики упомянули некоторые трудности внутри самого ЕС, возникшие на фоне разницы взглядов на судьбу Украины в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на самом деле Словакия решила приостановить помощь Украине.





