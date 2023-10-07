Путин подарил щенка школьнице из Пскова, о котором она долго мечтала

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Увидев четвероногого друга, девочка не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась.

Путин подарил щенка школьнице из Пскова, о котором она долго мечтала

Фото: pskov.ru

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Президент России Владимир Путин празднует 7 октября свой день рождения — главе государства исполнился 71 год. Российский лидер сегодня не только принимает подарки, но и дарит их. Так, он исполнил мечту школьницы из Пскова, подарив ей собаку породы Акито. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Виктория мечтала о четвероногом друге давно. Желание зародилось после просмотра фильма про Хатико — пса, который в течение девяти лет каждый день ждал на вокзале умершего хозяина. Девочка обратилась к российскому лидеру с просьбой подарить ей собаку втайне от семьи — сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала родителям.

И вот сегодня мечта ребенка осуществилась. Увидев щенка, Виктория не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась. Ее нового друга зовут Умка. Девочка сразу сказала, что собака будет жить с ней в комнате.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения», — цитирует школьницу пресс-служба правительства Псковской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой в Москве и Петербурге сделали подарок Путину на день рождения.

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