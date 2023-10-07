«Горжусь Россией»: в Москве и Петербурге сделали огромный подарок Путину на день рождения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 405 0

В Москве и Петербурге активисты поздравили Владимира Путина с днем рождения

«Горжусь Россией»: в Москве и Петербурге сделали огромный подарок Путину на день рождения

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Президента страны поздравила Молодая гвардия «Единой России» красивой акцией. Что именно они сделали?

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует свой день рождения. Ему исполнился 71 год. В четь такого знаменательного события активисты поздравили лидера страны в московских «Лужниках» и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила партия «Единая Россия» в своем Telegram-канале. Информационное агентство URA.RU обратило на это внимание.

В Москве активисты Молодой гвардии «Единая Россия» и Волонтерской роты выстроились в большую надпись, которая говорит о патриотизме граждан страны.

«В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — написали в сообщении партии.

В Санкт-Петербурге около двух с половиной тысяч человек вышли на Дворцовую площадь с флагами страны.

Председатель Молодой гвардии Антон Демидов рассказал, что не только в двух столицах прошли акции в поддержку президента. Подобные мероприятия организовали по всей стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко первым поздравил Путина с днем рождения.

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